 

В Британии оценили число неучтенных в статистике смертей от коронавируса

12.05.2020, 16:30, Новости дня

Количество смертей от коронавируса в Великобритании может быть почти на треть больше официальных данных минздрава страны, сообщается в докладе британской Национальной статистической службы (ONS).

По новым данным, число смертей в Англии и Уэльсе, потенциально связанных с коронавирусом, на 1 мая достигло 34 тыс. 978. Агентство Reuters отмечает, что с учетом Северной Ирландии и Шотландии этот показатель превышает 38 тыс., передает ТАСС. 

При этом минздрав королевства 1 мая сообщал о 27,5 тыс. летальных исходов. В статистику включают не только тех жителей страны, которые умерли в больницах, но и скончавшихся в домах престарелых, хосписах, а также у себя дома. 

Официальная статистика включает лишь людей, у которых анализы подтвердили заражение коронавирусом. ONS считает также и те случаи, когда в свидетельстве о смерти было указано подозрение на наличие заболевания. 

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, и благодаря карантину он начал снижаться с четвертого до третьего. С 13 мая планируется ослабление принятых мер. Карантин в Великобритании действует с 23 марта.

Великобритания занимает второе место в мире по числу подтвержденных смертей среди пациентов с коронавирусом.



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