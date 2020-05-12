Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

12.05.2020, 16:20, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусной инфекцией, об этом пишет “Интерфакс”.

“Да, заболел. Лечусь”, – сказал Песков на вопрос журналистов. Как сообщают РИА Новости, сейчас Песков находится в больнице.

Также коронавирус обнаружили и у супруги пресс-секретаря, фигуристки Татьяны Навки. Она рассказала изданию Daily Storm, что, возможно, болезнь “муж принес с работы”.

“Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся”, – рассказала Навка

Ранее коронавирус выявили у премьера РФ Михаила Мишустина. После этого COVID-19 нашли у министра культуры РФ Ольги Любимовой, у главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

В начале апреля Пескова заметили носящим на пиджаке “блокатор короновируса”, который пресс-секретарь приобрел в аптеке. Тогда Песков заявил, что не знает, помогает ли устройство защититься от болезни или нет. Позднее он перестал носить блокатор.

Утром 12 мая Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией, обогнав Великобританию и Испанию. По официальным данным, количество инфицированных достигло 232 243 человек. Больше всего заразившихся в Москве (121 301 случаев), Московской области (22 700) и Санкт-Петербурге (8 050).