 

Якутского шамана Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу

12.05.2020, 16:20, Новости дня

Якутского шамана Александра Габышева задержали силовики и увезли в психиатрическую больницу, сообщает “МБХ медиа” со ссылкой на координатора “Правозащиты Открытки” Алексея Прянишникова.

“ОМОН штурмовал дом, не менее 20 человек. В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу. Никаких документов не предоставили, причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали”, – рассказал Прянишников.

Правозащитник не знает, из-за чего задержали Габышева. До случившегося у него несколько раз пытались взять анализы на коронавирус люди, представившиеся медработниками.

Правоохранительные органы также задержали двоих сторонников шамана – блогера Сергея Тихого и его девушку. “Их задержали за нарушение самоизоляции. И не исключаю, что могут оформить за неповиновение”, – сказал Прянишников.

Ранее якутского шамана пытались поместить в обсерватор для заразившихся коронавирусом. 

Александр Габышев получил широкую известность в марте 2019 года, когда начал пешее путешествие из Якутии в Москву с целью “изгнать Путина” из Кремля. После того как он прошел часть пути, его задержали и поместили в психоневрологический диспансер. Также в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Позже его выпустили под подписку.

В январе 2020 года шаман объявил о новом походе на Москву для “изгнания президента”, начать который он собирался в июне.

 



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