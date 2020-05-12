 

США установили антирекорд по числу преступлений на почве антисемитизма

12.05.2020, 16:16, Новости дня

Более 2,1 тыс. преступлений антисемитского характера было совершено в США в прошлом году, что стало самым высоким показателем в истории, сообщила правозащитная организация «Антидиффамационная лига», отслеживающая статистику в течение 40 лет.

Как отмечено в докладе, в 2019 году было выявлено 1,1 тыс. случаев домогательства, 61 случай физического насилия и 919 актов вандализма на почве антисемитизма, передает ТАСС.

Это на 12% больше правонарушений по сравнению с 2018 годом. Больше половины случаев физического насилия зарегистрировано в Нью-Йорке.

«Мы планируем сотрудничать с членами Конгресса США и другими законодателями для того, чтобы изучение истории Холокоста стало обязательным во всех штатах. Этот шаг может помочь предотвращать в будущем преступления на почве ненависти», – сообщил глава правозащитной организации Джонатан Гринблатт.

Напомним, в начале мая спецпосланник Госдепа по мониторингу и борьбе США с антисемитизмом Илан Карр признал, что Америку накрыло «волной, цунами» антисемитизма в интернете.

Один из самых нашумевших случаев в 2019 году произошел в США, когда несколько человек получили ранения при нападении неизвестного с ножом у синагоги в пригороде Нью-Йорка Монси.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / В мире: За пандемию коронавируса накажут китайских студентов

20.04 / Названа дата начала клинических испытаний вакцины Минздрава от коронавируса

27.04 / Зеленский рассказал о пожарах в Чернобыльской зоне и Житомирской области

04.04 / Мама не сразу заметила пропажу ребенка. Тело мальчика нашли в водоеме

25.04 / Зеленский подписал закон о борьбе с “поправочным спамом”

01.05 / США начали расследование связи университетов Техаса с лабораторией в Ухане

06.04 / Профессор из Турции сообщил об успешном испытании на животных вакцины от коронавируса

28.03 / В Санкт-Петербурге зарегистрирована первая смерть пациента с COVID-19

02.04 / Цены на нефть перешли к коррекционному росту

26.04 / Назван неисправимый недостаток американского истребителя F-35

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска