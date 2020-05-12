США установили антирекорд по числу преступлений на почве антисемитизма

12.05.2020, 16:16, Новости дня

Более 2,1 тыс. преступлений антисемитского характера было совершено в США в прошлом году, что стало самым высоким показателем в истории, сообщила правозащитная организация «Антидиффамационная лига», отслеживающая статистику в течение 40 лет.

Как отмечено в докладе, в 2019 году было выявлено 1,1 тыс. случаев домогательства, 61 случай физического насилия и 919 актов вандализма на почве антисемитизма, передает ТАСС.

Это на 12% больше правонарушений по сравнению с 2018 годом. Больше половины случаев физического насилия зарегистрировано в Нью-Йорке.

«Мы планируем сотрудничать с членами Конгресса США и другими законодателями для того, чтобы изучение истории Холокоста стало обязательным во всех штатах. Этот шаг может помочь предотвращать в будущем преступления на почве ненависти», – сообщил глава правозащитной организации Джонатан Гринблатт.

Напомним, в начале мая спецпосланник Госдепа по мониторингу и борьбе США с антисемитизмом Илан Карр признал, что Америку накрыло «волной, цунами» антисемитизма в интернете.

Один из самых нашумевших случаев в 2019 году произошел в США, когда несколько человек получили ранения при нападении неизвестного с ножом у синагоги в пригороде Нью-Йорка Монси.