 

Доллар опустился ниже 73 рублей

12.05.2020, 16:16, Новости дня

Курс доллара впервые с 30 апреля опустился ниже 73 рублей. В ходе валютных торгов Московской биржи доллар снизился на 0,6% до 72,98 рублей.

Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи по состоянию на 16.16 мск.

Утром 12 мая курс доллара расчетами «завтра» снижался на 3 копейки – до 73,39 рубля, курс евро опустился на 18 копеек, составив 79,41 рубля.



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