 

Названы параметры двигателя для нового российского сверхзвукового авиалайнера

12.05.2020, 16:09, Разное

По словам руководителя Центрального аэрогидродинамического института Кирилла Сыпало, набор функций и вид двигателя для сверхзвукового гражданского самолета отечественного производства уже определен. Кроме того, он продемонстрировал чертежи новейшего воздушного судна.
На данный момент специалисты подготовили возможный набор параметров вместе с обликом двигателя будущего самолёта. Кроме того, необходимо помнить: самое важное требование в данном случае заключается в обеспечении потребной тяги при относительно невысоком расходе топлива, передает слова Сыпало издание «Слово и Дело».

Еще одним весомым фактором является технология снижения шума струи, вентилятора и планера во время взлета или посадки, подытожил специалист.



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