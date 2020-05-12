 

В Турции ввели тестирование на коронавирус при въезде в страну

12.05.2020, 16:08, Новости дня

Власти Турции решили ввести с июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, сообщил министр культуры и туризма Нури Мехмет Эрсой изданию Hurriyet.

«Минздрав откроет пункты для тестирования на коронавирус во всех аэропортах, начиная с Антальи, а также в Капыкуле и Ипсале (КПП на границе с Болгарией и Грецией) в начале июня, тестирование будет проводиться каждому въезжающему пассажиру. Результат будет получен в течение пяти-шести часов», – приводит слова министра РИА «Новости».

Так как адрес проживания каждого въезжающего в Турцию пассажира будет известен, «действовать в случае необходимости можно очень быстро», добавил Эрсой.

«Тесты будут проводиться до паспортного контроля. Это займет не более двух-трех минут и не приведет к задержкам», – отметил он.

Напомним, в начале мая президент Турции Тайип Эрдоган впервые объявил об ослаблении ограничительных мер в стране.



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