 

Попова заявила о нахождении РФ в пятом десятке по заболеваемости коронавирусом

12.05.2020, 16:08, Новости дня

По показателю на 100 тыс. человек РФ по заболеваемости находится в пятом десятке стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что число новых случаев заражения в стране остается стабильным в течение последних 10 суток.

«Уровень заболеваемости, который сегодня зарегистрирован в Российской Федерации, а это – 158,3 случая на 100 тыс. человек, относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации заболевания у граждан», – передает ее слова ТАСС.

Попова добавила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной, передает РИА «Новости».

«В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется», – сказала Попова.

По ее словам, число мужчин и женщин с коронавирусом в РФ примерно одинаковое. При этом почти 40% заболевших заразились инфекций при близком контакте – при общении с друзьями или в семье.

«Среди заразившихся в близком контакте с источником были почти 40%. Это подтверждает первый тезис, озвученный еще в феврале, о том, что эта инфекция передается при близком контакте», – сказала она.

По ее словам, 37% заболевших коронавирусом заразились в семье или при общении с друзьями.

28,4% пациентов с коронавирусом, отметила Попова, госпитализированы, остальные лечатся дома. У более 40% нет симптомов.

«С 3 мая последние десять суток общее количество зарегистрированных заболевших новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же. То есть десять дней в Российской Федерации мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр», – сказала Попова.

Она добавила, что все необходимые мероприятия, которые проводятся с самого первого дня, по-прежнему актуальны.

Напомним, за сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 899 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано более 232 тыс. случаев заболевания, умерли 2 тыс. 116 человек.



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