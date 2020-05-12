Дмитрий Песков заразился коронавирусом

12.05.2020, 16:06, Разное

Распространение коронавирусной инфекции в России продолжает набирать обороты. Сегодня утром мы писали о заражении Влада Соколовского, днем же российские СМИ сообщили о том, что Дмитрий Песков также получил положительный результат анализа на COVID-19. Позже и сам пресс-секретарь президента подтвердил эту информацию агентству ТАСС:

Да, я заболел. Лечусь.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Дмитрий Песков – уже четвертый высокопоставленный чиновник, заразившийся коронавирусной инфекцией. Ранее о таком же диагнозе сообщали глава правительства Михаил Мишустин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и глава Минкультуры Ольга Любимова.

Напомним, за последние два месяца несколько публичных людей сообщили о том, что прошли тест на коронавирус и он оказался положительным. Среди них князь Монако Альбер II, актриса Ольга Куриленко, актер Идрис Эльба, актер Кристорфер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале “Игра престолов”, актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, Мадонна, Борис Джонсон, принц Чарльз, Пинк, Харви Вайнштейн и другие. А из российских знаменитостей коронавирус перенесли: Стас Михайлов, Галина Боб, Борис Акунин, Лев Лещенко, Мария Ивакова.