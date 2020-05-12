 

Татьяна Навка слегла с коронавирусом

12.05.2020, 16:02, Разное

Как отметила спортсменка, она довольно легко переносит болезнь. Спустя два дня в медицинском учреждении женщина чувствует себя хорошо – анализы лучше, и снизилась температура.

Татьяна Навка рассказала, что они с мужем решили лечь в больницу, чтобы не заразить COVID-19 семью. Фигуристка добавила, что все “сидели в изоляции”, кроме Дмитрия Сергеевича, который по долгу службы продолжал выходить на работу. “Скорее всего, это от него, так как он первый заболел”, – призналась звезда.

При этом она затрудняется ответить на вопрос, от кого мог заразиться ее супруг. Впрочем, Татьяна Навка не отчаивается и надеется на скорейшее выздоровление. Звезда отметила, что чувствует себя значительно лучше мужа. Артистка уточнила, что женщины в принципе легче переносят болезни.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Май 2020 в 12:53 PDT

Напомним, с 12 мая в России начали поэтапно снимать ограничения в связи с пандемией коронавируса. Со вторника в стране стали функционировать многие предприятия. Однако полностью самоизоляция не завершена, например, в Москве ее продлили до конца мая.

Всего в мире на данный момент коронавирусом переболели многие знаменитости. В их число вошли актеры Том Хэнкс, Ольга Куриленко, певица Pink. COVID-19 также нашли у принца Чарльза.



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