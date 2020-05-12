Скандалы: Фантомная боль пражской весны

12.05.2020, 15:55, Разное

СМИ заподозрили главу Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова в доставке яда для покушения на мэра Праги

Служба безопасности Чехии подозревает, что россиянином, который привёз в начале апреля яд для покушения на мэра Праги Зденека Гжрибу, был исполняющий обязанности руководителя отделения Россотрудничества в Чехии 34-летний Андрей Кончаков. Об этом сообщают со ссылкой на источники издание Seznam Spravy и журналисты программы «168 часов» телеканала CT1 (внимание на сюжет обратил The Insider).

Предполагается, что смертельно опасный яд рицин предназначался для покушения на мэра чешской столицы, а также главу административного района Прага-6 Ондржея Коларжа: местные чиновники были инициаторами сноса памятника советскому маршалу Коневу. Коларж также присвоил площади, расположенной перед российским посольством в столице Чехии, имя убитого в 2015 году политика Бориса Немцова.

Andrej Končakov je podle reportáže pořadu 168hodin tím Rusem, který do ČR měl přijet s ricinem na otrávení českých pražských komunálních politiků. Ruské organizace jsou ve styku s českými extrémisty, to se ví, proto není překvapením, že se Černohorský zná s důstojníkem FSB pic.twitter.com/QLw4OHLs4g

— Jiří Hrebenar (@gisat) May 10, 2020

По данным изданий, Кончаков прилетел в Прагу 14 апреля, яд у него был с собой в дипломатическом багаже. Из аэропорта в российское посольство его отвёз некий Александр А., которого называют сотрудником ФСБ. «Он заботится не только о безопасности дипломатов, но и о безопасной перевозке секретных документов для посольства России [в Праге]. Поэтому неудивительно, что именно он подвёз дипломата с ядовитым грузом», — пишут авторы Seznam Spravy. Источники CT1 отмечают, что речь идёт о первом секретаре российского посольства Александре Антонове.

Спецслужбы Чехии при этом получали предупреждение, что в апреле Кончаков будет перевозить яд в своём багаже. Однако несмотря на это, они не стали задерживать россиянина в аэропорту, ссылаясь на подозрения, что данные могли быть «дезинформационной атакой». Глава района Прага-6 и мэр города всё же были взяты под усиленную охрану. Сам Кончаков в разговоре с Seznam Spravy отверг все обвинения, отметив, что в его багаже были «санитайзер и конфеты». В Россотрудничестве подозрения чешских СМИ также назвали «бездоказательной провокацией».

Рицин для мэра Праги

Впервые об инциденте стало известно в конце прошлого месяца. Тогда чешское издание Respect выяснило, что из Москвы в аэропорт Праги прибыл неизвестный россиянин с дипломатическим паспортом, у которого при себе был яд. По данным портала, рицин для мэра Праги привёз «сотрудник российских спецслужб», а другие его «коллеги» якобы больше месяца назад должны были отправиться в другие города Европы.

В Кремле расследование о возможном отравлении пражских политиков тогда назвали «газетной уткой». «Мы не в курсе вообще этого расследования, <…> похоже на очередную утку. Нам вообще не известно ни о каких расследованиях», — сказал представитель президента России Дмитрий Песков. Пресс-секретарь мэра Праги подтверждала, что Гжрибу «по соображениям безопасности» ездит на работу на машине (до этого политик предпочитал передвигаться на общественном транспорте).

Страсти по Коневу

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен в конце 70-х на площади Интербригады в районе Прага-6, демонтировали по решению властей в начале апреля. Скульптуру сначала планировали переместить в хранилище, после чего она должна была стать частью экспозиции Музея памяти XX века. Два года назад власти меняли табличку на памятнике: помимо данных о роли Конева в освобождении Чехии от нацистов в 1945 году, они упомянули и о подавлении венгерского восстания в 1956 году, и вводе войск СССР в Чехословакию в 1968-м.

Российское посольство в Праге выразило МИД Чехии ноту протеста. Чешское ведомство, однако, ответило, что демонтаж памятника не противоречит договору двух стран о дружественных отношениях и сотрудничестве. Министр обороны Сергей Шойгу просил передать монумент Коневу России, но Чехия ему в итоге отказала. После сноса скульптуры Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России, совершаемое публично).

Кристина Астафурова