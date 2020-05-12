 

Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки экономики при коронавирусе

12.05.2020, 15:53, Новости дня

Российские парламентарии приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавируса.

Документ был внесен правительством в нижнюю палату парламента 7 мая.

Законопроект разработан для урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

11 мая президент Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается суть этих мер. 



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