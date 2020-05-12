 

В Австрии назвали дату вынесения приговора «российскому шпиону»

12.05.2020, 15:53, Новости дня

Земельный суд Зальцбурга собирается 9 июня вынести приговор полковнику австрийской армии в отставке, который обвиняется в том, что якобы 25 лет шпионил в пользу России, сообщил официальный представитель юридической инстанции Петер Эггер.

«Заседание состоится 9 июня 2020 года. Слушания и совещание присяжных не будут публичными. Приговор будет объявлен публично», – передает его слова ТАСС.

2 марта сообщалось, что Земельный суд в Зальцбурге начал рассмотрение дела 71-летнего полковника армии Австрии в отставке Мартина М., который обвиняется в «шпионаже» в пользу России.

В ноябре 2019 года прокуратура Зальцбурга официально предъявила ему обвинение. Утверждается, что он якобы был участником российской шпионской сети, а «помогли разоблачить» отставного полковника немецкие спецслужбы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / На Колыме в рамках нацпроекта отремонтируют около 100 названных в честь космонавтов улиц

18.04 / Лукашенко утвердил механизм эвакуации белорусов из-за рубежа. Ранее он заявлял, что не будет посылать чартеры

03.04 / С бизнеса снимут обязанность по уплате налогов на 140 млрд рублей

26.04 / Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

27.04 / Регионы озадачили вопросом профилактики домашнего насилия

25.04 / В Грузии допустили разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за Саакашвили

03.05 / Малый бизнес США получил кредиты на сумму 500 миллиардов долларов

30.04 / Почти 60% украинцев готовы соблюдать карантин сколько потребуется – опрос

08.05 / Юрист предупредил об опасности оставления кассовых чеков в магазине

20.04 / Благоустройство в рамках нацпроекта началось в Новосибирской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска