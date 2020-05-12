В Австрии назвали дату вынесения приговора «российскому шпиону»

12.05.2020, 15:53, Новости дня

Земельный суд Зальцбурга собирается 9 июня вынести приговор полковнику австрийской армии в отставке, который обвиняется в том, что якобы 25 лет шпионил в пользу России, сообщил официальный представитель юридической инстанции Петер Эггер.

«Заседание состоится 9 июня 2020 года. Слушания и совещание присяжных не будут публичными. Приговор будет объявлен публично», – передает его слова ТАСС.

2 марта сообщалось, что Земельный суд в Зальцбурге начал рассмотрение дела 71-летнего полковника армии Австрии в отставке Мартина М., который обвиняется в «шпионаже» в пользу России.

В ноябре 2019 года прокуратура Зальцбурга официально предъявила ему обвинение. Утверждается, что он якобы был участником российской шпионской сети, а «помогли разоблачить» отставного полковника немецкие спецслужбы.