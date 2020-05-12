 

«Муж заразил»: Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом

12.05.2020, 15:53, Разное

После сообщения о госпитализации пресс-секретаря Дмитрия Пескова появилась информация о том, что и у его супруги Татьяны Навки подтвержден факт заражения коронавирусом. Сама спортсменка пояснила Daily Storm, что первым заболел ее муж, а потом и она инфицировалась.
Сейчас бывшая российская фигуристка находится в больнице, где за ней наблюдают врачи. Татьяна Навка утверждает, что ее состояние нормализовалось за два дня. Она считает, что женщинам проще переносить коронавирус, поэтому особых проблем она не ощущала.

Татьяна Навка отметила, что легла в больницу, чтобы не заражать родственников и близких. Почтив все члены семьи находились на самоизоляции, на работу ходил лишь Сергей Песков, поэтому он заболел самым первым.



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