 

В ВОЗ опровергли слухи о якобы занижении смертности в РФ от коронавируса

12.05.2020, 15:48, Новости дня

В РФ не наблюдается сознательного занижения смертности в результате коронавирусной инфекции, заверила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».

«Такого сознательного занижения [смертности из-за коронавируса в России] нет», – приводит ее слова ТАСС.

Однако Вуйнович не исключила, что, может быть произведен перерасчет данных о смертности из-за коронавируса в России.

За последние сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 899 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 232 тыс. случаев заболевания. За сутки скончались 107 пациентов, за весь период в РФ от коронавируса умерли 2 тыс. 116 человек.

По словам ректора Московского государственного медико-стоматологического университета Олега Янушевича, опыт других стран в борьбе с COVID-19, своевременно введенный режим самоизоляции и ранняя диагностика позволили РФ обеспечить низкий уровень летальных исходов из-за коронавируса.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ удалось сохранить тысячи жизней.



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