Выписанный из Коммунарки историк моды Васильев оценил изменения в облике москвичек

12.05.2020, 15:48, Новости дня

Ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев, который, переболев пневмонией, недавно вышел из карантина, поделился своими мыслями об изменениях во внешности людей.

«Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев. Они уже сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор. Дабы избежать какофонии в цвете», – написал Васильев в своем Instagram.

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Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) 12 Май 2020 в 12:28 PDT

Модный приговор не обошел стороной и оригинальные медицинские маски «с цветочками и аппликациями», а также «со стразами, как у Филиппа Киркорова».

«Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите», – подытожил Васильев.

Напомним, в конце апреля Васильева выписали из больницы в Коммунарке, где он проходил курс лечения от двусторонней пневмонии. Коронавирус у него не подтвердился.