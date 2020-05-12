Ростех начал разбираться в ситуации с ИВЛ в больницах Петербурга и Москвы

12.05.2020, 15:48, Новости дня

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, где возникли пожары, сообщили в пресс-службе КРЭТ.

«Производство современного медицинского оборудования является одним из ключевых приоритетов для нашей компании. В данный момент мы разбираемся в ситуации. Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности», – передает РИА «Новости».

В КРЭТ отметили, что аппараты ИВЛ производились под маркой «Авента». Они поставляются в медучреждения с 2012 года, прошли тестирование под высокой нагрузкой. Нареканий ранее не было.

«Отметим, что поставленное оборудование ранее прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой. Результаты этих испытаний подтверждены документально. Аппараты ИВЛ под маркой «Авента» поставляются в лечебные учреждения с 2012 года, нареканий к их безопасности не было», – заявили в пресс-службе.

Также в концерне опровергли информацию о приостановке поставок аппаратов ИВЛ в больницы, поставки ведутся в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ, установленных в больницах, где произошли пожары.

Во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Погибли пять человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причиной пожара называется загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких.

До этого вечером 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.

Аппараты ИВЛ, ставшие причиной пожаров в 50-й московской больнице им. Спасокукоцкого 9 мая и петербургской больнице Святого Георгия 12 мая, были изготовлены на одном заводе.