Марин Ле Пен – на смену отжившему Евросоюзу должна прийти Европа наций

12.05.2020, 15:42, Новости дня

Несмотря на желание Евросоюза с помпой отпраздновать 70-летие Декларации Шумана, дни этой «искусственной конструкции» сочтены, уверяет на страницах Valleurs actuelles французский политик Марин Ле Пен. По её убеждению, альтернативой ЕС должна стать «Европа наций», в основе которой будет лежать уважение к национальным особенностям и независимости каждой страны. Как отмечает автор статьи, коронавирусный кризис положил начало этим изменениям, вернув в обиход европейцев такие слова, как «границы», «суверенитет» и «национальные интересы».



Reuters

Сразу после болезненного разрыва с Великобританией Европейский союз готовится с большой помпой отпраздновать 70-летие Декларации Шумана, напоминает на страницах Valleurs actuelles председатель французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По мнению политика, это прославление отцов-основателей ЕС, «прежде чем погаснет последняя искра пламени меркнущей имперской мечты», является частью «довольно классической попытки мифотворчества», хотя вокруг празднуемых символов и событий «не вырисовывается ничего долгосрочного».

«В мире людей, в мире страстей и мечтаний империя, сведённая к рынку, с самого начала обречена; в великой истории европейских народов, исполненной категоричности, храбрости и даже героизма, она обречена быть всего лишь отклонением», — уверяет Ле Пен, напоминая о судьбе советской империи, рухнувшей вследствие своей «идеологической нелепости» и оставшейся сегодня лишь отдалённым воспоминанием.

Европейский союз как «лабораторное соединение торжествующей глобализации» и «искусственная конструкция, существовавшая как прообраз мирового правительства», отжил своё, убеждена лидер партии. В период коронавирусного кризиса народное разочарование этим «вненародным правительством», проявившим свою непоследовательность и безразличие, постепенно переходит в отвращение, полагает Ле Пен. Однако, как подчёркивает политик, это не означает, что европейская идея мертва, ведь «Европейский союз не Европа».

Подъём на мировую экономическую и политическую арену Китая, разрыв Европы с американским союзником, а также демографический и исламистский вызовы рисуют контуры невиданной ранее геополитической реальности, которая призывает 500 миллионов «истинных европейцев» вспомнить о духе солидарной Европы, сознающей своё происхождение из Афин и Рима — «цивилизации, открывшей мир», отмечает Ле Пен. «Эту Европу не нужно строить, она уже существует. Ей не 70 лет, она сияет с начала времён», — подчёркивает политик.

Однако поскольку «подлинная Европа — это Европа памяти и преемственности, привязанностей и добровольного сотрудничества», она может быть организована исключительно вокруг наций, выкованных веками «разнообразных и созидательных народов», а континентальное сотрудничество может укрепляться лишь при безоговорочном уважении к национальным чувствам, являющимся «источником живительной силы» для каждой из европейских стран.

По убеждению Ле Пен, кризис в области здравоохранения придал смысл и новую легитимность словам, исчезнувшим из лексикона европейцев из-за «слабости» их лидеров: «суверенитет», «границы», «государство-стратег», «национальные интересы». За этим «семантическим прорывом» автору статьи видится «идеологическая победа», следствием которой вскоре станут политические потрясения.

«Суверенные народы в суверенных государствах, Европа, находящая пути сотрудничества в уважении к нациям, — этот естественный порядок вещей постепенно возвращается на своё место», — заключает Ле Пен.