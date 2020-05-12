Мнение: Путинские мифы о Советах и Второй мировой войне

12.05.2020, 15:35, Разное

Ниже представлен перевод статьи из The Wall Street Journal от 8 мая 2020 года. WSJ входит в структуру News Corp принадлежащую Руперту Мердоку. Автор статьи Ян Она Джонсон, доцент кафедры военной истории в университете Нотр-Дам (частный католический ВУЗ расположенный в США, город Саут-Бенд, штат Индиана), написавший книгу «Фаустовская сделка: тайное советско-германское сотрудничество в межвоенный период», которая выйдет в феврале 2021 года.

Кремль затушевывает сотрудничество Сталина с Гитлером

75 лет назад, полным разгромом нацистской Германии завершилась наиболее кровавая страница жесточайшей в истории человечества войны. Ни одной из сторон конфликта война не обошлась так дорого, как Советскому Союзу, потерявшему в ней более 26,6 миллионов человек убитыми. В этом году празднование годовщины Дня Победы в Москве было отложено из-за пандемией COVID-19. Однако, пока русские ждут возможности воздать почести своим павшим, очередные баталии разворачиваются вокруг наследия Второй Мировой.

На фоне того, как президент Владимир Путин становится всё автократичней внутри страны и авантюристичней снаружи, он ради своих политических целей переписывает историю. На Российских просторах, акцентирование внимания на достижениях СССР помогает Путину продвигать свое видение национальных интересов, оправдывать автократию, и отвлекать внимание от экономических проблем. На международной арене мистер Путин изображает Россию страной, попавшей под пресс «экспансионистского» либерализма и исключительности Соединенных Штатов, словно под удар Германии в 1941 году. Это создает для него исторические предпосылки продвижения агрессивной внешней политики в ближнем зарубежье.

Путинская версия истории основана на двух мифах: Советский Союз начал войну на правильной стороне, и что автократия помогла ему победить. Подгоняя факты под эти домыслы, в России была провели реформу образования, переписав школьные учебники истории. Теперь в них мало сказано, как о Сталинских репрессиях, так и о роли Советов в развязывании войны.

В 2014 году мистер Путин подписал закон запрещающий критику Советского вклада в войну. На неформальном саммите Содружества Независимых Государств он сделал несколько пространных заявлений относительно первопричин войны, сообщив что: «при любой возможности Советский Союз делал всё что мог для создания Антигитлеровской коалиции». Это были «попытки предотвратить развязывание Второй мировой войны», и он добавляет «они остались неподдержанными и неуслышаными». Сталинская дипломатия межвоенного периода была направлена исключительно на сдерживание Гитлера, утверждает он.

Архивы говорят об обратном. После победы в Первой мировой войне, союзники стремились к демилитаризации Германии. Чтоб скрыться от Союзнических инспекций, Германские военные в 1922 году вступили в секретное партнерство с СССР. На территории Советского Союза была создана сеть военных баз, индустриальных объектов и исследовательских лабораторий работавших на перевооружение обеих стран. Никаких сомнений относительно военных намерений своих партнеров у Советов быть не могло. На стрельбищах общих военных баз, офицеры стреляли по чучелам одетым в Чешскую и Польскую униформу. Прототипы немецких танков, испытывавшихся в Советском Союзе, были тщательно разработаны так, чтоб помещаться во Французские и Бельгийские железнодорожные составы. Германские цели стали однозначно ясны в 1933 году, когда Гитлер стал канцлером Германии и ускорил перевооружение.

Несмотря на разногласия, шесть лет спустя, стороны перезапустили свое сотрудничество в рамках Пакта Молотова-Риббентропа. Они делили Восточную Европу согласно положениям этого Пакта. Сталин давал Германии миллионы тон нефти, зерна и других ресурсов для войны против Англии и Франции. Он даже предоставлял Советскую территорию для Германской военной базы. Какими бы ни были расчеты Сталина, он помог перевооружению Германии, затем в течение двух лет способствовал Гитлеровским завоеваниям. Вряд ли мистер Путин может рассказывать об этом дома или зарубежом.

Сталинские репрессии не помогли укрепить обороноспособность СССР. С помощью репрессиий начавшихся в 1937 году Сталин обезглавил Красную Армию, отправив в отставку или арестовав более 30 000 офицеров – как разжигателей войны. Неудачное Советское вторжение в Финляндию в ноябре 1939 года явило Гитлеру слабость Красной Армии и воодушевило его на последующую агрессию. Сталинское решение провести чистки в рядах разведывательных служб, помноженное на его упрямый отказ верить сведениям о Гитлеровских планах нападения на СССР, вылилось в катастрофу во время реализацией Германской армией плана Барбаросса.

Переписывание истории никак не связано с чествованием жертв миллионов Советских солдат, отдавших свои жизни ради победы над нацистской Германией. И как мы видим на примере СССР, полуправда не является прочным фундаментом для политического порядка. Мистеру Путину следовало бы быть мудрее, и не делать историю своим врагом.

Итак, позиция все та же – приравнять СССР к Третьему Рейху, Гитлера к Сталину, а Сталина к Путину, а затем – в порядке регресса закольцевать Российскую Федерацию с нацистской Германией. И объявить Россию преступным государством.

Как действуют? Одно утрируют, другое замалчивают. Когда необходимо, разбавляют домыслами и бездоказательными обобщениями.

Среди таких домыслов выделяются «школьные учебники», из которых в России, по мнению мистера Джонсона, исключили информацию о Сталинских репрессиях. Открываем рекомендованный Минобрнаукои РФ учебник для 10 класса «История России» 2016 года, под редакцией академика РАН А.В. Торкунова.

Первый том учебника полностью посвящен периоду с 1914 по 1939 год. Там есть такие параграфы, как «Цена и издержки индустриализации», «Политика сплошной коллективизации», «Раскулачивание» и даже «Репрессивная политика».

Страница 145: «Органы НКВД арестовывали людей, составляли списки, и «тройки» выносили решения по 1-й (высшая мера наказания) и 2-й категориям (от 5 лет заключения и выше). Из 1,5 млн арестованных более 700 тыс. было расстреляно. Сталин и члены Политбюро лично подписывали списки, передаваемые в Военную коллегию Верховного суда СССР, о расстрелах и заключении в лагеря… …таким образом были репрессированы более 40 тыс.человек», и далее: «Подозрительность Сталина привела к расправе над командным составом, обвиненным в попытке военного переворота, поддержке Троцкого, шпионаже». И это лишь малая толика. Информации там очень много. Что же ещё нужно Джонсону и Мердоку?

Повествование первой части красноречиво заканчивается прямой выдержкой из любимого американцами Пакта – «Из секретного дополнительного протокола к договору о ненападении между СССР и Германией 23 августа 1939 года». Но ведь аудитория WSJ российских учебников не читает и им зайдет любая чушь про нашу школу, так?

Помимо домыслов, в статье Джонсона есть и утрирование и замалчивание: мы слышим о сотрудничестве СССР и Германии в 20х – но ведь Гитлер еще не пришел к власти, а СССР еще даже не был всеми признан и находился под тотальными санкциями? Так зачем об этом говорить? А это доцент Джонсон просто делает подводку к Пакту.

При этом мы ничего не слышим о войне СССР против Франко, Муссолини и Гитлера в Испании – где Союзники (как их упорно называет Джонсон) фактически поддержали фашистов – закрыв свои границы для доставки грузов Республиканцам и признав Франко легитимной властью. Доцент из Индианы не хочет об этом поговорить? Нет конечно.

Как не хочет он вспоминать и о Мюнхенском Сговоре. У него сначала идет «сотрудничество СССР с Германией в 20-х», а потом сразу бац – и Пакт. И не было Испании, Олимпиады в Рейхе, и Сговора в Мюнхене. Понятно.

Переписывание истории никак не связано с чествованием жертвенности миллионов солдат Антигитлеровской коалиции, отдавших свои жизни ради победы над нацистской Германией. Оно связано с желанием присвоить их заслуги себе. Но как мы видим на примере нынешнего положения Дональда Трампа, полуправда не является прочным фундаментом политического порядка. Мистеру Руперту Мердоку следовало бы быть мудрее, и не делать историю своим врагом.