Трамп заявил, что США приближаются к отметке в 10 миллионов тестов на коронавирус

12.05.2020, 15:30, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп заявил, что к концу недели в стране будет проведено 10 миллионов тестов на коронавирус. Глава государства также объявил, что штаты получат дополнительное финансирование для проведения тестирования.

Трамп сообщил, что в США проводится около 300 тысяч тестов в день, и этот показатель будет «существенно» расти.

«На этой неделе Соединенные Штаты пройдут отметку в 10 миллионов тестов, что почти в два раза больше, чем в какой-либо другой стране», – сказал он.

В рамках Закона о помощи, преодолении последствий и экономической безопасности в связи с коронавирусом штаты получат 11 миллиардов долларов, чтобы помочь губернаторам достичь их целей по тестированию, объявила администрация в понедельник.

«Все это было одобрено, мы этого добились, сделали. Деньги пойдут, – сказал Трамп. – Благодаря этим крупным инвестициям Америка будет и дальше проводить больше тестов, чем любая другая страна на Земле».

США быстро движутся к ослаблению ограничений и возобновлению коммерческой деятельности, но ведущий эксперт по пандемии утверждает, что результатом будут новые инфицирования и смерти.

Губернаторы 47 из 50 штатов США смягчили ограничения на ведение бизнеса, разрешив магазинам, ресторанам и другим предприятиям вновь открываться на ограниченной основе. При этом смягчения зачастую сопровождаются требованиями соблюдения социальной дистанции по крайней мере в два метра.

Необходимо отметить, что большинство штатов не соответствуют федеральным рекомендациям, предполагающим снижение числа инфекций за двухнедельный период.

Во многих штатах прошли акции протеста, участники которых требовали возобновить коммерческую деятельность, чтобы они могли вернуться к работе и ходить по магазинам, как раньше, хотя опрос Исследовательского центра Пью показал, что примерно две трети американцев намерены проявлять осторожность при возвращении к докоронавирусному образу жизни.

Около 80 тысяч человек умерли от пандемии в США, что намного больше, чем в любой другой стране. По прогнозу Института показателей и оценок здоровья Вашингтонского университета, к началу августа от коронавируса умрут 137 тысяч американцев, притом что неделю назад речь шла о 134 тысячах. Предполагаемый рост смертности объясняется ослаблением введенных ранее ограничений на всей территории США.

«Пока мы не увидим ускоренное тестирование, отслеживание контактов, изоляцию людей с положительными результатами тестов и широкое использование масок в общественных местах, есть значительная вероятность новых случаев инфицирования», – заявил директор института Кристофер Мюррей.

Президент США Дональд Трамп в понедельник написал в Твиттере: «Показатели по коронавирусу выглядят гораздо лучше, снижаются почти везде. Достигнут большой прогресс!»

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS в воскресенье, заявил: «Страшно идти на работу. Но настало время, когда люди должны собраться и послужить своей стране».