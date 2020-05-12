Трамп прервал пресс-конференцию после перепалки с журналистами

12.05.2020, 15:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп стремительно покинул пресс-конференцию в Белом доме, разозлившись на двух журналисток. Одна из них задала вопрос о тестировании, а второй вообще не удалось задать вопрос.

Мероприятие в Розовом саду Белого дома должно было дать президенту шанс похвалиться недавними успехами в тестировании на коронавирус. Выступление Трампа и его ответы на вопросы продолжались около часа.

Обмен репликами превратился еще в одну перепалку между Трампом и журналистами, которые время от времени происходят с тех пор, как в середине марта он начал проводить почти ежедневные брифинги, посвященные коронавирусу.