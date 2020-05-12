Генерал ФСБ объяснил цель резолюции США против России

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12.05.2020, 15:30, Новости дня

Генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов заявил, что инициатива законодателей США с осуждением «нарушения прав человека в России» является очередной попыткой подорвать деловую репутацию нашей страны.

«Это систематическая деятельность США, направленная на подрыв деловой репутации Российской Федерации. При этом они забывают, что в РФ существуют свои законы, которые нисколько не противоречат международному праву, и поэтому мы у себя будем делать то, что считаем нужным, исходя из нашего, российского законодательства», – цитирует РИА «Новости» генерала.

Кроме того, Михайлов отметил, что еще со времен Советского Союза «США маниакально борются за права человека, забывая про права и свободы своего народа».

Напомним, американские законодатели внесли в Конгресс США резолюцию с призывом к администрации Дональда Трампа ввести санкции против российских должностных лиц, которые якобы причастны к нарушению прав человека.

Ранее США поставили РФ хамские условия для продления важнейшего договора СНВ-3, согласно которому пришлось бы отказаться от новейших гиперзвуковых систем и привести Китай на поклон к США.



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