 

Пациент больницы Святого Георгия рассказал об организованной эвакуации больных

12.05.2020, 15:30, Новости дня

Один из пациентов больницы Святого Георгия на Северном проспекте Санкт-Петербурга сообщил, что эвакуация пациентов прошла очень организованно.

«Я спал, зашел медбрат, разбудил. Сказал: «Вставайте. Пожар. Выходим. Возьмите документы, маски». Мы вышли в коридор. Там гарь. Медики быстро всех собрали, вывели через задымление. Помогли спуститься. Где-то в 6.40 мы уже внизу сидели», – передает его слова «Фонтанка».

Он отметил, что внизу на стульях сидели несколько десятков пациентов, всем выдали халаты, одеяла и воду.

«Где-то через полтора часа мы уже вернулись. В отделение, в свои палаты. Все проветрили. Сейчас нормально. Молодцы медики! Выше всех похвал. Все было организованно и слаженно. Я даже удивился», – сказал Сергей.

Во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с коронавирусом. Погибли пять человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ.



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