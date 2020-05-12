В Тамбовской области создали Атлас участия в нацпроектах

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12.05.2020, 15:30, Новости дня

Атлас участия в национальных проектах РФ муниципальных образований создан в Тамбовской области, он подготовлен региональным проектным офисом совместно с органами исполнительной власти.

В этом Атласе собрана вся информация, что и когда запланировано и уже реализовано в рамках нацпроектов в каждом городе и районе области, информирует «Тамбовская жизнь».

В числе главных задач на этот год: увеличение площади ввода жилья, числа субъектов малого и среднего предпринимательства, доли жителей, занимающихся физкультурой и спортом, обеспеченности медицинским персоналом. Качественно и в срок должны быть завершены работы по строительству школы в Котовске, детских садов в Тамбове, Уварово и Тамбовском районе, физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске, автомобильных дорог, фельдшерско-акушерских пунктов в Мичуринском, Моршанском, Никифоровском, Пичаевском и Сосновском районах.

С полной версией Атласа можно ознакомиться по ссылке.

Обеспечение эффективности исполнения национальных проектов на муниципальном уровне находится на особом контроле главы администрации области Александра Никитина.

Ежегодно формируется сводный рейтинг достижения муниципальными образованиями целевых показателей в рамках реализации национальных проектов. В 2019 году Диплом администрации области за 1 место получил областной центр, за 2 место – Мичуринск и 3 место – Моршанск.

Аналогичный рейтинг будет подготовлен и по итогам 2020 года.



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