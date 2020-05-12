Учёные из Китая рассказали о правилах проветривания квартиры

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12.05.2020, 15:30, Разное

Учёные из Китая рассказали, как правильно проветривать комнату. Согласно утверждению экспертов, для этого достаточно оставлять помещение открытым на 20-30 минут в день. Также лучше не открывать окна во время ухудшения погодных условий.
Специалисты сообщают, для проветривания лучше выбирать время сразу после пробуждения. В утренние часы содержание кислорода в воздухе квартиры снижено. Также после уборки постели в воздух могут подниматься частицы кожи и пылевых клещей, которые человек способен вдохнуть в себя. При приготовлении пищи необходимо проветривать кухню. После завершения процесса окна не стоит сразу закрывать. Для улучшения сна и охлаждения воздуха спальню следует проветрить для повышения содержания кислорода в комнате.

При ухудшении погодных условий на улице: сильном ветре, смоге или моросящем дожде, не стоит проветривать квартиру, поскольку увеличивается шанс попадания в помещение загрязняющих веществ. Люди, редко проветривающие комнаты, могут подвергаться серьёзному воздействию от углекислого газа. Его концентрация возрастает, если в помещение не поступает свежий воздух. Также необходимо учитывать, что при отсутствии проветривания происходит размножение патогенных микроорганизмов, а это очень вредно для человеческого организма.



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