Песков заразился коронавирусом

12.05.2020, 15:25, Новости дня

Замглавы администрации президента России, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом сообщает агентство ТАСС.

“Заболел, лечусь”, – приводит агентство слова пресс-секретаря Путина.

В комментарии “РИА Новости” Песков заявил, что его положили в больницу.

О его состоянии деталей не приводится. Когда Песков последний раз контактировал с Владимиром Путиным, также не сообщается.

Таким образом, Песков стал пятым российским топ-чиновником, заразившимся коронавирусом. До этого COVID-19 был подтвержден у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова.

По состоянию на 12 мая Россия занимает второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом: в стране заболели более 232 тыс. человек.