Санников: В Беларуси больше ста задержанных блогеров и журналистов. Диктатор считает, что может репрессиями победить коронавирус

12.05.2020, 15:25, Новости дня

Беларусь, скрывая масштабы эпидемии коронавируса, увеличивает угрозу для жизни людей не только в соседних с ней странах, но и для всей Европы. Об этом изданию “ГОРДОН” заявил координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Андрей Санников, комментируя ситуацию с массовым задержанием журналистов и блогеров, которые пишут о реальных масштабах эпидемии коронавируса в стране.

“Задержания в Беларуси связаны с парадом, который организовал для себя безумный диктатор. Арестовывают людей за то, что они рассказывают правду об этой политике [президента Беларуси Александра] Лукашенко, которая (можно уже говорить прямо) направленна на убийство людей. Больше сотни задержали во всех регионах страны – Бресте, Витебске, Минске, Гомеле и небольших городах. Это борьба с коронавирусом через борьбу с независимыми медиа, блогерами, журналистами – обычное действие диктатора, который считает, что может репрессиями победить коронавирус”, – сказал собеседник.

По его словам, цель президента Беларуси Александра Лукашенко – скорейшее распространение вируса в стране.

“Лукашенко сразу занял такую позицию и говорил об этом не раз, что его цель – заразить как можно больше людей. Для этого надо проводить массовые мероприятия – парады, субботники, гнать детей в школы. А еще он так называемые выборы объявил. Все делает, чтобы увеличить контакты между людьми. И при этом скрываются реальные данные по зараженным и умершим. Сегодня по темпам заражения Беларусь первая в Европе. Больше сотни умерших? Это вранье. Я не могу утверждать, но полагаю, что умерших много больше тысячи. Это вытекает из простого сравнения соотношения количества зараженных и умерших в других странах и в Беларуси”, – сообщил Санников.

Он подчеркнул, что медицинскому персоналу запрещено разглашать информацию о реальном количестве заболевших.

“Врачам и руководителям больниц приказано молчать, не называть точные данные заболевших, скрывать реальную ситуацию обеспеченности медикаментами, оборудованием, средствами защиты и так далее. Как во времена сталинского террора, когда исполнителей обязывали подписывать документы о неразглашении. Это политика направлена на уничтожение людей. В Беларуси уже можно говорить о геноциде”, – заявил политик.

Санников обращает внимание, что действия руководства Беларуси подобны поведению китайских властей, которые скрывали от всего мира информацию о новом вирусе.

“Ситуация серьезная не только для самой страны, но и для всех ее соседей, для Европы в целом. Ведь с пандемией можно бороться только коллективными усилиями. А если где-то вспыхивает очаг, масштабы опасности которого скрывают, понятно, это ударит всем. Так что, возможно, вскоре потребуются и гуманитарные конвои, и чрезвычайная помощь. Мне кажется, сейчас наглядно проявляет себя сама система. Уже надо говорить не только о пандемии, но и о борьбе с авторитарно-диктаторскими режимами. Мостик от Китая до Беларуси логичен и понятен. Китай скрыл информацию, и это увеличило опасность для всего мира. Беларусь продолжает китайское дело и только увеличивает угрозу для людей в центре Европы”, – сказал Санников.

Он считает, что в Европе должны пересмотреть политику в отношении Беларуси.

“Уже назрела необходимость принимать специальное решение по Лукашенко. ВОЗ сначала хвалила его за подготовку к эпидемии, а потом, когда все увидела, в шоке призвала его отменить парад, но получила в ответ увесистую оплеуху. Нельзя не замечать происходящего в Беларуси. Но в это же самое время Брюссель демонстрирует обычное ханжеское отношение и выпускает заявления о Восточном партнерстве, где говорится о заинтересованности страны в демократическом развитии, общих точках соприкосновения… Просто театр абсурда! В ЕС реагируют так, словно в Беларуси ничего не происходит, будто режим не ведет политику уничтожения человеческих жизней. А ведь по мере реализации этих бесчеловечных действий властей Беларуси будет создаваться все большая опасность для всех в Европе без исключения”, – резюмировал Санников.

В Беларуси накануне и после проведения парада Победы правоохранители задержали более 100 оппозиционных блогеров, журналистов и подписчиков каналов, которые критикуют действующую власть и президента Александра Лукашенко. Задержанные участвовали в онлайн-стримах и рассказывали о ситуации в регионах страны.

9 мая в столице Беларуси Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. Министерство обороны Беларуси объявило об участии в параде 4 тыс. военнослужащих, 185 единиц гусеничной и колесной техники. Трибуны для зрителей были рассчитаны на 11 тыс. человек, они были почти полностью заняты. Мало кто был в масках.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что “даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима”.