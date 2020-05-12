Данилюк: Заявляю совершенно откровенно – денег в казне нет

12.05.2020, 15:25, Новости дня

У Украины нет денег, чтобы самостоятельно преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение в интервью “Фактам” высказал бывший министр финансов Украины, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

“Я заявляю совершенно откровенно и обоснованно – денег в казне нет. А сокращение затрат на медицину и социальные статьи сейчас просто невозможно. И каждую гривну в бюджете, включая международную помощь, необходимо использовать максимально эффективно”, – отметил он.

По словам Данилюка, чтобы преодолеть кризис, Украине “нужно как можно быстрее получить международную поддержку от МВФ, Всемирного банка и так далее”.

“На этом этапе у государства просто нет других вариантов. Именно для таких тяжелых ситуаций эти организации и были созданы. Сейчас около 100 стран обратились к ним за поддержкой. Среди них и относительно благополучные до последнего времени”, – подчеркнул экс-глава Минфина.

Он добавил, что полученные средства необходимо направить на поддержку потребительского спроса.

“Даже если убрать все карантинные ограничения, спрос будет сдерживаться низкой покупательной способностью украинцев. Соответственно, это будет тормозить развитие экономики. Именно поэтому в настоящее время страны Запада инвестируют средства в поддержку спроса. Например, тем, кто потерял работу, государство компенсирует до 80% зарплаты во время карантина. Там прекрасно понимают: если экономика войдет в пике, вывести ее будет очень сложно и дорого”, – заключил Данилюк.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском Ухане. В конце февраля – начале марта 2020 года эпицентр эпидемии переместился в Европу, затем – в США. В Украине первый случай заражения был подтвержден 3 марта. К 12 мая коронавирус подтвержден у 16 023 украинцев, из них 425 умерли, а 3373 выздоровели.

По оценкам МВФ, пандемия коронавируса спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.