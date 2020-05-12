В России разработали систему контроля безопасности на производстве во время пандемии

12.05.2020, 15:18, Разное

Как сообщили в пресс-службе АСИ, комплекс, включающий в себя системы мониторинга на основе геопозиционирования, видеоаналитики и электронных наряд-допусков, получил название «АнтиПандемия». Система мониторинга персонала на основе геопозиционирования позволяет с точностью до 50 см контролировать соблюдение работниками социальной дистанции. Вся информация о нарушениях установленного распорядка автоматические поступает к оператору.

«Наше решение может успешно применяться на любых объектах с большим количеством рабочих, где важно в автоматическом режиме контролировать безопасность производства, – отметил генеральный директор «Визитек» Рустам Миланов. – Руководство промышленных предприятий сможет оперативно реагировать на любые внештатные ситуации, которые возникают на производстве, тем самым спасая жизни людей и обеспечивая непрерывность производственного процесса».

По словам Миланова, технология поможет отследить всю историю перемещений и социальных контактов заболевших сотрудников, что позволит вовремя принять меры профилактики и минимизировать распространение инфекции на предприятии.

Система видеоаналитики «АнтиПандемии» содержит ряд детекторов, которые позволяют в автоматическом режиме обнаруживать целевые объекты и потенциально опасные ситуации. Она отслеживает соблюдение социальной дистанции, ношение респираторов и масок, а также фиксирует температуру сотрудников.

Кроме того, система электронных наряд-допусков, помимо основного функционала по минимизации личных контактов и удаленной работе, позволяет в автоматическом режиме добавлять в план работ значимые во время распространения вирусов и инфекций действия – например, по обеззараживанию спецодежды перед сменой.

«Наше решение может подключаться к базе медосмотров, в частности, системам класса «цифровой паспорт», и в случае необходимости ограничивать допуск сотрудника к работам – например, если он не прошел осмотр. Также можно готовить к работе помещения и оборудование, в частности, предусмотреть обязательную дезинфекцию», – добавил Рустам Миланов.

Агентство стратегических инициатив оказывает поддержку «Визитек» в вопросах взаимодействия с крупными предприятиями, также сейчас идет разработка промышленного стандарта безопасности. Сроки внедрения новой технологии пока не сообщаются.