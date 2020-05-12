 

Валерия Меладзе оштрафовали за отказ оплачивать парковку

12.05.2020, 15:17, Новости дня

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе получил штраф в размере десяти тысяч. Такое решение принял мировой судебный участок в Москве.

Как сообщает РИА Новости, штраф Меладзе получил за размещение автомобиля на платной парковке без осуществления оплаты. Изначально на артиста наложили административный штраф в размере пяти тысяч, но поскольку он не рассчитался с ним в назначенный срок, сумму увеличили до десяти тысяч.

Валерия Меладзе оштрафовывали за совершенные за рулем правонарушения неоднократно. Например, в июне 2019 года певца трижды привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. По каждому из нарушений Меладзе штрафовали на три тысячи рублей, но он не спешил оплачивать назначенные суммы. Из-за этого на артиста были составлены еще три протокола за неуплату в установленный законом срок. Ни на одном из судебных заседаний Валерий Меладзе не присутствовал лично, хотя был уведомлен о запланированных слушаниях.

Сам артист пока никак не прокомментировал появившиеся в СМИ новости.



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