 

Заявки на финансовую помощь от предпринимателей ждут на портале “Карта жителя”

12.05.2020, 15:17, Новости дня

Заявки на финансовую помощь от нижегородских предпринимателей ждут на портале "Карта жителя". Об этом со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщает ГТРК "Нижний Новгород". Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, существующая единая система автоматизированного оформления заявок на денежные субсидии поможет бизнесменам. Разработчиком системы стал ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики".

Заявки могут подать представители бизнеса, которым пришлось приостановить свою работу из-за эпидемии коронавируса. При этом все субсидии, принятые ранее, сохраняются, отметил губернатор.

Как известно, в апреле 2020 года губернатором был подписан Указ о мерах финансовой помощи тем работодателям, которые вынужденно приостановили свою деятельность из-за эпидемии. Предусматривалась выплата им помощи из областного бюджета, чтобы компенсировать затраты на зарплату работников. В Указе также речь шла о 100-процентной оплате коммунальных услуг за период режима повышенной готовности.

Текст:

ГТРК "Нижний Новгород"



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