Масочный режим в Москве: главная цель – защитить себя и окружающих

12.05.2020, 15:17, Новости дня

В Москве сняли часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. Некоторые столичные предприятия возобновили работу. Заметно прибавилось людей на улицах. В общественных местах и в транспорте с 12 мая можно находиться только в масках и перчатках.

У вестибюля станции метро "Савеловская" — это крупный пересадочный узел — на вид людей уже в разы больше, чем вчера.

– С новыми силами, с новыми мыслями, идеями пойдем на работу!

– Соскучились по работе?

– Конечно!

Пассажиров становится больше, и соблюдать дистанцию уже сложнее, а значит, риск заражения выше. Чтобы избежать нового всплеска заболевания, в Москве введен масочный режим.

– Люди должны как-то очень серьезно относиться к этому во всей этой нашей обстановке сегодняшней, потому что многие нарушают, заражая всех остальных.

– Я считаю, что если соблюдают, то соблюдают все. Если не соблюдают, то никто не соблюдает. Демонстративного пренебрежения не должно быть.

С сегодняшнего дня использование масок и перчаток в Москве носит уже не рекомендательный характер, а обязательный. Без средств защиты нельзя появляться в любых общественных местах и транспорте.

– Вы нарушили закон.

– Какой?

– Закон города Москвы, постановление мэра Москвы от 12-го числа.

– Лучше подстраховаться, нежели попасть сами знаете куда

Сегодня штрафы выписывать не будут — только предупреждения. Но уже завтра за нахождение без маски или респиратора в метро, автобусе, трамвае придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. На улице, в магазине, аптеке или другом общественном месте — четыре тысячи. Обнаружить нарушителей смогут и при помощи установленных камер видеонаблюдения. При этом наказать и оформить протокол можно только очно.

"Для нас не является самой главной целью выписать штраф. Для нас самая главная цель — чтобы люди находились в масках и перчатках и обеспечили защиту себе и окружающим", — говорит исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Купить средства защиты можно в аптеках, супермаркетах и на станциях метро. В кассах и торговых аппаратах одна маска стоит 30 рублей, перчатки — 20. Чтобы не тратить время в очереди, запастись средствами защиты лучше заранее.

Обязательный масочный режим введен также в Подмосковье. За наличием средств защиты в продаже и ценами на них следит управление Федеральной антимонопольной службы. Жители старше 65 лет могут приобрести маски в государственных аптеках за 11 рублей. В Московской области штрафы пока не введены, нарушители получат замечание.

Текст:

"Вести-Москва"