 

Лавров заявил о готовности РФ помочь Венесуэле в расследовании вторжения наемников

12.05.2020, 15:16, Новости дня

Российские спецслужбы готовы рассмотреть вопрос оказания помощи Венесуэле в расследовании вторжения наемников, если поступит соответствующий запрос, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Что касается иных форм взаимодействия, включая расследование вторжения в Венесуэлу наемников с задачей устраивать диверсии, теракты и свергать законного президента, то наши спецслужбы находятся в контакте», – сказал он, передает ТАСС.

Министр уточнил, что если поступит на основе соответствующих соглашений запрос об оказании помощи то, «конечно же, он будет рассмотрен».

В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США. Американец заявил, что наемники должны были взять под контроль аэропорт и доставить туда Николаса Мадуро, которого планировалось вывезти в США. Вашингтон отрицает свою причастность к событиям в Венесуэле.

МИД Венесуэлы намерен обратиться в Международный уголовный суд (МУС) и Совбез ООН для расследования попыток вторжения в Боливарианскую Республику.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ошибка президента США Дональда Трампа стала важнейшей победой Мадуро. 



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