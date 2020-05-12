Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом

12.05.2020, 15:09, Разное

Пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова экстренно госпитализировали с коронавирусом. Об этом сам представитель Кремля рассказал РИА Новости.

Подробностей о его состоянии пока не поступало. Однако ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков был замечен в медицинской маске, уже тогда возникли подозрения о том, что он заражен коронавирусом. Кроме того, представитель президента посещал массовые мероприятия, участники которого с подозрением на наличие COVID-19 были помещены в Коммунарку.

Ранее среди российских политиков у Михаила Мишустина был подтвержден факт заражения коронавирусом. Сейчас премьер-министр проходит лечение от COVID-19.