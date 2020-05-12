 

Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом

12.05.2020, 15:09, Разное

Пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова экстренно госпитализировали с коронавирусом. Об этом сам представитель Кремля рассказал РИА Новости.
Подробностей о его состоянии пока не поступало. Однако ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков был замечен в медицинской маске, уже тогда возникли подозрения о том, что он заражен коронавирусом. Кроме того, представитель президента посещал массовые мероприятия, участники которого с подозрением на наличие COVID-19 были помещены в Коммунарку.

Ранее среди российских политиков у Михаила Мишустина был подтвержден факт заражения коронавирусом. Сейчас премьер-министр проходит лечение от COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Эксперты выявили первоначальный вид SARS-CoV-2 у пациентов в Ухане, США и Австралии

06.05 / Более 40 тысяч студентов привлекли для работы с заболевшими COVID-19 — Михаил Мурашко

22.04 / Московский эндокринный завод будет производить до 4 млн защитных масок в сутки

16.04 / Татьяна Брухунова назвала Настю Ивлееву “разлагающимся монстром”

24.04 / Московский врач рассказал, как подготовиться к госпитализации на случай заражения COVID

04.05 / “Очень боимся”: главврач больницы в Коммунарке о ситуации с коронавирусом в России

11.05 / Ученые разработали инновационное средство для поддержания гигиены полости рта

29.04 / Маленький ребенок плохо спит? Это может быть нормой

19.04 / Мнение: Возвращение Ворошилова

10.05 / Мнение: Дюрер, около 1514 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска