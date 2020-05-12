Минздрав заявил о снижении смертности от пневмоний относительно 2019 года

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12.05.2020, 15:08, Новости дня

Смертность от болезней органов дыхания в январе-марте снизилась на 9,8% относительно того же периода 2019 года, от пневмоний – на 15,3%, информирует Минздрав.

«Снижение числа умерших и общего коэффициента смертности отмечается от следующих классов причин смерти: болезней органов дыхания на 9,8%, или 1 тыс. 687 человек (с 17 тыс. 229 в январе-марте 2019 года до 15 тыс. 542 в январе-марте 2020 года), снижение наблюдалось в 58 регионах; в том числе от пневмонии на 1 тыс. 102 человека, или 15,3% (с 7 201 в январе-марте 2019 года до 6 тыс. 99 в январе-марте 2020 года), снижение наблюдалось в 56 регионах», – передает РИА «Новости» сообщение Минздрава.

От инфекционных и паразитарных болезней смертность снизилась на 7,5%, от болезней системы кровообращения на 6,7%. Также снизилось число смертей от внешних причин – на 6,2%, а от новообразований – на 3,1%.

«В контексте развития эпидемии COVID-19 следует отметить, что в январе-марте 2020 года роста смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмоний и гриппа, в РФ в целом не отмечается», – отмечает Минздрав.

Ранее в ВОЗ заявили, что в РФ не наблюдается сознательного занижения смертности в результате коронавирусной инфекции.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что летальность от коронавируса в РФ в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.



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