 

В Казахстане решили вернуть прогрессивную шкалу подоходного налога

12.05.2020, 15:05, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога и изменить структуру экономики страны.

Сейчас индивидуальный подоходный налог в Казахстане составляет 10% от заработной платы.

“Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода. Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет”, – заявил Токаев.

Таким образом власти Казахстана хотят “вывести из тени массовый непрозрачный нижний сегмент заработных плат”. По мнению Токаева, если ставка налога уменьшится, будет меньше “выплат в конверте”. Также он указал на важность мониторинга рынка в условиях снижения доходов населения.

Вместе с тем президент Казахстана призвал “в срочном порядке выстроить новую структуру экономики” и реформировать энергетический сектор с упором на “зеленую” энергетику.

Пока что размеры прогрессивной шкалы доходов, ставки и пороги не определены – этим занимается специальная рабочая группа, сообщил вице-министр министерства экономики Мади Такиев. 

“Пороги и ставки, хочу заверить, будут обсуждаться открыто. Поскольку работа только началась, размеры шкалы доходов, ставок пока у нас не определены. Они будут открыто обсуждаться с общественностью. Вся правильная информация будет идти от рабочей группы, все остальное будут фейковые новости”, – сказал Такиев.

До 2007 года в Казахстане уже действовала прогрессивная шкала подоходного налога, однако ее заменили на плоскую, установив единую ставку для всех. Тогда власти аргументировали это решение так же, как и сейчас: выведением доходов граждан из тени.



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