Польша назвала Россию главной угрозой для безопасности государства

12.05.2020, 14:53, Разное

Польша в новой Стратегии национальной безопасности указала в качестве основной угрозы для государства Российскую Федерацию. В документе, подписанном президентом Польши Анджеем Дудой, указано, что политика России, реализуемая при помощи военной силы, представляет серьезную угрозу.

Ведущие аналитики Польши провели тщательный анализ действий России, отметил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох. Поэтому было решено избрать позицию, указанную в «официальных документах НАТО», но Варшава полностью отказываться от диалога с Москвой не собирается. Государство лишь хочет продемонстрировать свои «возможности в области сдерживания и обороны».

Кроме того, в Стратегии указано, что ЕС и НАТО должны укрепить свои связи для успешного противостояния «российской угрозе». Одна из них заключается в глобализации и ограничении прав людей на свободное перемещение. В этом пункте упоминается коронавирус SARS-CoV-2.