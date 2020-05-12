Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут СК данные о кибератаках

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12.05.2020, 14:53, Новости дня

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передать в Следственному комитету список ip-адресов, с которых были зафиксированы хакерские атаки во время проведения акции 9 мая, сообщил глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

«Благодаря службе безопасности наших сайтов и самого проекта шествия «Бессмертного полка онлайн» мы зафиксировали все ip-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что прежде чем закончится этот проект, … этот перечень ip-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник», – сказал он, передает ТАСС.

Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак.

«Особенно кощунственно со стороны злоумышленников выглядели эти атаки 9 мая, когда с 6 до 9 часов утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 миллионов запросов, это где-то 18,5 тыс. запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен», – сообщила Цунаева.

Она уточнила, что служба безопасности смогла отладить процесс, в результате хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции. «646 уникальных ip-адресов использовали для атак, где-то 64% – это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% – территория Северной Америки и 3% – Азии. Были атаки и с территории РФ», – добавила она.

В свою очередь председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отметила, что сайт волонтерыпобеды.рф 9 мая также подвергся хакерской атаке. «Она началась где-то с 8 часов утра и продолжилась до 18 часов, и в самый пик одновременно на сайт поступило порядка 123 тыс. запросов. Но, несмотря на это, волонтеры продолжили свою работу», – сказала она.

Общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» шла на сайте Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.



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