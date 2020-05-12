Есть контакт: дочь Кэти Перри вышла с ней “на связь” необычным способом

12.05.2020, 14:50, Разное

В этом году Кэти Перри впервые станет матерью, и с тех пор как она вместе с женихом Орландо Блумом поделилась этой новостью (в начале марта), количество сведений о будущем ребенке в ее социальных сетях начало расти в геометрической прогрессии. Пол первенца уже рассекречен – это девочка. Теперь же во время одного из УЗИ малышка впервые вышла с мамой на связь, причем сделала это довольно неожиданным способом.

Когда твоя нерожденная дочь показывает тебе средний палец уже в утробе, ты понимаешь, что попала,

– таким комментарием сопроводила Кэти видео после очередного визита к врачу. Под публикацией певицы уже отметилась коллега Рита Ора, которая в шутку написала: “Совсем как ее мама”.

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Публикация от KATY PERRY (@katyperry)11 Май 2020 в 1:30 PDT

По-видимому, саму Перри, которая нередко удивляет своих друзей и близких, а также подписчиков неожиданными – а когда и провокационными – выходками, такой первый контакт с малышкой только порадовал. Напомним, о том, что она станет матерью, певица также сообщила необычным способом: выпустив клип на песню Never Worn White. В нем Кэти позировала в полупрозрачном платье, представляя миру свой заметно округлившийся живот. Сингл, к слову, был посвящен незамужней девушке, которая находится в ожидании больших жизненных перемен.

О том, что они с Орландо ожидают рождения девочки, певица также “рассказала” в свойственной ей незабываемой манере: опубликовав снимок с лицом своего возлюбленного, перемазанным розовыми сливками. О самом факте рождения первого ребенка Перри наверняка также сообщит соответственно, превратив это радостное событие в настоящий арт-проект.

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Публикация от KATY PERRY (@katyperry)3 Апр 2020 в 8:32 PDT

Напомним, о романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться этой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить. Для Перри будущий малыш станет первенцем, Блум же воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.

Орландо Блум и Кэти Перри