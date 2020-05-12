 

В Сети выявили 185 ресурсов по продаже фейковых цифровых пропусков

12.05.2020, 14:48, Новости дня

С конца марта международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила 185 мошеннических интернет-ресурсов, предлагающих поддельные справки и цифровые пропуска в России, сообщили в пресс-службе компании.

Первые мошеннические схемы по продаже поддельных пропусков появились в конце марта – начале апреля, когда в Москве ужесточили ограничения на фоне коронавируса. В конце апреля было выявлено 126 подобных мошеннических интернет-ресурсов.

«По данным на понедельник, 11 мая, департамент инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB обнаружил 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками: 28 сайтов, 59 групп и аккаунтов в соцсетях и 98 Telegram-каналов. Group-IB уже заблокировала 109 ресурсов (27 сайтов, 37 групп и аккаунтов в соцсетях, 45 Telegram-каналов), остальные – в процессе блокировки. Работа по мониторингу продолжается», – сообщили в компании РИА «Новости».

Ранее в полиции Москвы сообщили, что в столице активизировались СМС-мошенники, которые требуют оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Лолита Милявская: Водораздел, который провели между Украиной и РФ, помог украинской культуре. Наконец-то стали замечать своих

08.05 / Стволовые клетки могут откладывать свою смерть

02.05 / Коллективизм и деглобализация – обозреватель Telegraph рассказал, каким видит мир после пандемии

19.04 / Президент Венесуэлы обвинил лидера Бразилии в безответственности

10.05 / В России в ДТП погиб украинец

10.05 / Bild – «Ночные волки» отметили День Победы в Берлине

15.04 / МЭР предложило перенести сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД

28.04 / США провели разведывательные полеты из-за слухов о Ким Чен Ыне

05.04 / Американцев предупреждают о резком росте числа смертей от коронавируса в ближайшие дни

19.04 / Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска