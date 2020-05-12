 

Путин назначил нового замглавы СК

12.05.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя Следственного комитета России.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из информации на сайте СК, в 2017 году Рассохов был назначен исполняющим обязанности руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел.



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