Путин назначил нового замглавы СК

12.05.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя Следственного комитета России.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из информации на сайте СК, в 2017 году Рассохов был назначен исполняющим обязанности руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел.