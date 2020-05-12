Дума поддержала пострадавшую от коронавируса экономику

12.05.2020, 14:45, Разное

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о дополнительных мерах по противодействию коронавируса. В частности, документ расширяет полномочия правительства в сфере туризма. Кабмин может уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности и устанавливать особенности отмены или переноса бронирования гостиничных номеров.

Также правительство наделяется полномочиями по установлению особенностей оказания медицинской помощи. Речь идет в том числе о случаях с использованием телемедицинских технологий.

Кроме того, по инициативе главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова был принят в первом чтении законопроект об оперативной государственной поддержке предприятиям, постарадавшим из-за распространения коронавируса. Правительство сможет предоставлять госгарантии на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу.

Вместе с принятием мер поддержки нужно создавать условия для восстановления экономики, указал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Главной задачей депутатов в текущих условиях он назвал законодательное обеспечение инициатив президента по поддержке граждан и бизнеса.

Говоря о принятых мерах, спикер отметил, что правительственная инициатива охватывает различные сферы. К примеру, граждане смогут вернуть деньги от турагента или туроператора или перенести поездку на другое время, пояснил Володин.

Что касается поддержки предприятий, то принятый законопроект позволит оперативно реагировать на изменение текущей ситуации, указал спикер Госдумы. “Это значит, что многие отечественные компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, смогут продолжить свою деятельность и сохранить рабочие места”, – подчеркнул законодатель.

Напомним, что нижняя палата уже приняла ряд законов о поддержке граждан и предпринимателей в условиях эпидемии. Помимо прочего, были освобождены от налога на доходы физлиц дополнительные выплаты медикам, приняты меры по адресной поддержке семей с детьми, оказавшихся в трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса.

Также депутаты одобрили инициативу, позволяющую предприятиям взять кредиты на выплату зарплаты работникам под гарантии государства. Кроме того, организации смогут снизить размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.