Под Тверью сотрудники ФСБ предотвратили теракт

12.05.2020, 14:45, Разное

В городе Кимры Тверской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Злоумышленник собирался поджечь здания органов власти и напасть с оружием на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.

Как сообщает “Царьград”, у задержанного обнаружили коктейль Молотова, холодное оружие, травматический пистолет “ПМ”, переделанный в боевой аналог, а также дневники с описанием планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело.