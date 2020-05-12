Скандалы: Человек-банк ищет покупателя

12.05.2020, 14:41, Разное

Что происходит с самым ярким российским бизнесменом Олегом Тиньковым и его детищем

На фоне скандалов вокруг бизнесмена Олега Тинькова и известий о его болезни все активнее начали ползти слухи о возможной продаже банка «Тинькофф». Как харизматичный бизнесмен дошел до жизни такой и что из всего этого получится – пыталась разобраться «Русская Планета». Журнал о жизни миллиардеров Forbes опубликовал занятную статистику. Из 78 бизнесменов, любезно согласившихся побеседовать с Forbes, 50 признались, что остались в России, вместе со своими активами. Другие предпочли «отсидеться» за бугром: кто в Монако, кто – в Вене…

Как и следовало ожидать, самая большая концентрация российских богачей на квадратный метр обнаружилась в Лондоне. Находится там и Олег Тиньков, основатель одноименного банка. Правда, не совсем по своей воле. С февраля ногу Олега украшает электронный браслет, у бизнесмена отобрали паспорт, трижды в неделю он обязан отмечаться в полиции и не покидать свою лондонскую квартиру после 7 часов вечера.

Тиньков имел неосторожность когда-то обзавестись американским паспортом – самым коварным документом на свете. Единожды попав в поле зрения американского государства, избавиться от их пристального внимания не получится никогда. Ведь налоговые органы США – структура, перед которой меркнет даже МОССАД. Если вы задолжали американскому государству хоть доллар – вас обязательно найдут. И накажут. Даже если от звездно-полосатого гражданства отказаться.

Именно это несколько лет назад и сделал Олег Тиньков. Не спасло: в феврале 2020 года американские налоговики обвинили его в неполной уплате налогов, а именно – что в 2013 году он скрыл часть доходов от всевидящего ока белоголового орлана. На свою беду, Тиньков последнее время чаще проводил за границей, где его и арестовали. Браслет защелкнулся в обмен на залог – по неподтвержденной информации, в 20 млн фунтов стерлингов. Бизнесмен надеялся выйти на свободу к лету, но тут случился коронавирус, и судебные заседания пришлось перенести.

Логично, что акции «Тинькофф» немножечко так упали – почти на 11%, и даром, что претензии у американского налогового управления не к банку, а к Олегу Тинькову как к частному лицу. Тиньков – он и сам как бренд. Имена «Тинькофф» и «Олег Тиньков» неразрывно связаны.

Тем сложнее будет бизнесмену продать именной актив. Сам Тиньков не единожды намекал, что не против передать свое детище в другие руки. Правда, по мнению банкира, мало кому такая покупка по силам – разве что Сбербанку, но Греф, мол, не пойдет на сделку, потому что – цитата — «ввиду своих либеральных взглядов»

Ходили разговоры, что Тиньков предлагал сделку Google – чтобы, дескать, при помощи «Тинькофф» и его сервисов потеснить «Яндекс» на российском рынке. А затем эксцентричный бизнесмен предложил скооперироваться уже «Яндексу» — чтобы составить достойную конкуренцию Сбербанку. И это уже не просто хайповое заявление Олега Тинькова: о возможном слиянии «Яндекса» и «Тинькофф» упоминали, в частности, аналитики «Альфа-банка». Официально в «Яндексе» от предложения Тинькова отшутились, сказав, что не исключают сотрудничества в рамках проекта «Яндекс.Пиво» (проект закрылся аж в 2004 году). Но авторы аналитического доклада уверяют, что переговоры велись.

Ожидалось, что сделка должна была состояться либо до конца 2019 года, либо в первом полугодии 2020. «Тинькофф-банк» получил бы доступ к клиентской базе «Яндекса», а тот, в свою очередь, смог бы при помощи «Тинькофф-банка» развивать онлайн-эквайринг в своих сервисах: сейчас это делает Сбербанк. Потому как еще прошлым летом появились слухи о грядущем «разводе» между Сбером и Яндексом.

Бизнес-конек Олега Тинькова – это создавать бизнесы на продажу. Вероятнее всего, когда эпопея с коронавирусом пойдет на спад и бизнесмену удастся отбиться от американской налоговой (что вряд ли) — он вернется к идее продать свое детище. В начале апреля Олег Тиньков покинул совет директоров, передал свои акции TCS Group в семейный траст и сосредоточил усилия на главном: на борьбе с лейкемией. Какая судьба ждет «Тинькофф-банк» после продажи – представить не трудно: оставшись без своего духовного отца, банк по-прежнему будет неплохим российским банком. Но без харизматичного Тинькова будет уже совсем, совсем не то. Возможно, именно по этой причине «Тинькофф» так никто до сих пор и не купил – харизмы не хватит.

Мария Кузьмина