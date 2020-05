Скандалы: Одиннадцать друзей Демьяна Кудрявцева

12.05.2020, 14:41, Разное

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Собственники «Ведомостей» – Демьян Кудрявцев и его партнеры – объявили о намерении продать издание гендиректору издательского дома «Наша версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу 17 марта. Покупатели сразу же получили доступ к управлению «Ведомостями». Но сделка до сих пор не состоялась, а Голубович даже успел объявить о выходе из нее. Почему же все так затянулось? Возможно, причиной тому являются гигантские долги «Ведомостей» и ее акционера.

Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ). Выручка компании, как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», последние несколько лет колеблется от 750 млн до 865 млн руб., в 2014–2018 гг. чистая прибыль была лишь однажды, в 2016 г., – 56 млн руб. По данным управленческой отчетности, «Ведомости» были прибыльными также в 2018 г. и остались рентабельными в 2019 г., сказал гендиректор БНМ Глеб Прозоров.

Согласно документам БНМ, с которыми ознакомились «Ведомости», сейчас долги компании составляют 810 млн руб. Долги возникли из-за обязательных лицензионных платежей «Ведомостей» акционерам – Pearson, Dow Jones и Sanoma: ежегодно издание было обязано перечислять им совокупно 18% выручки. В 2009 г. в результате глобального экономического кризиса рекламные доходы «Ведомостей» резко упали, но акционеры отказались снизить очередной платеж, взамен признав его долгом, рассказывает близкий к компании человек. После продажи «Ведомостей» издатель остался должен эти деньги уже новым владельцам – это и есть большая часть текущей задолженности БНМ.

Но эти долги лишь верхушка айсберга. Единственным акционером БНМ является АО «Аркан инвестмент». В свою очередь, учредитель «Ведомостей» был и остается ее единственным активом. Долг «Аркан инвестмент» на конец 2018 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составлял 2,4 млрд руб. (30,2 млн евро по курсу ЦБ на 31 декабря). «Медуза» со ссылкой на источник пишет, что на конец прошлого года этот показатель составлял 2 млрд руб. Это деньги принадлежащего «Роснефти» банка ВБРР, пишет «Медуза». Они дошли до «Аркан инвестмент» через фирму-прокладку – ООО «Константа».

За сколько Кудрявцев и его партнеры купили «Ведомости»

В минувшем сентябре газета «Ведомости» отметила 20-летие. Ее создали на паритетных началах три зарубежные компании: Independent Media голландца Дерка Сауэра и издатели Financial Times и The Wall Street Journal – британская Pearson и американская Dow Jones. «Ведомостями» они владели через кипрскую Delovoi Standart Ltd.

В 2005 г. Сауэр продал Independent Media со всеми активами финской компании Sanoma за 142 млн евро. Вместе с 33,3% в «Ведомостях» ей достались газета The Moscow Times, а также русскоязычные версии журналов Cosmopolitan, Esquire, Harvard Business Review, Men’s Health, National Geographic и проч.

Спустя 10 лет Sanoma ушла из России. В начале 2015 г. часть ее активов, включая долю в «Ведомостях», приобрел бывший соратник Бориса Березовского и гендиректор издательского дома «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев.

А в конце года выставить свои доли на продажу были вынуждены и FT с WSJ. Дело в том, что осенью 2014 г. в России был принят закон, запрещавший с 2016 г. иностранцам владеть более чем 20% акций СМИ. Это же ограничение распространялось на лиц с двойным гражданством.

Эти пакеты тоже достались Кудрявцеву. К покупке он привлек своих партнеров – бывшего сотрудника российского посольства в Лондоне Владимира Воронова и бывшего топ-менеджера News Corp. Руперта Мердока – Мартина Помпадура. Помимо долей в Delovoi Standart Ltd. партнеры выкупали и задолженность «Ведомостей» по уплате лицензионных платежей.

Вся сделка обошлась Кудрявцеву и партнерам в 10 млн евро, пишет «Медуза». Издание цитирует документы к сделке с Sanoma, согласно которым доля финской компании и долги «Ведомостей» перед ней были оценены в 5,157 млн евро: 33,3% Delovoi Standart – в 2,687 млн евро, права требования – в 2,47 млн евро. «Ведомости» тоже ознакомились с этими документами. Из приведенных в них цифр следует, что Sanoma продавала долги с дисконтом в 25%.

FT и WSJ приходилось уходить из России в большой спешке, поэтому они продавали дешевле, чем Sanoma. За свои доли FT и WSJ получили по 0,5 млн евро, а права требования на 6,7 млн евро они продали с 40%-ным дисконтом, т. е. за 4 млн евро, пишет «Медуза» со ссылкой на свои источники.

Так как ни один из трех покупателей не соответствовал критериям закона об ограничении долей иностранцев в СМИ, Delovoi Standart была оформлена на жену Кудрявцева – Яну Мозель-Кудрявцеву.

Откуда взялась «Аркан инвестмент»

Впрочем, владеть российскими СМИ через компании в зарубежных юрисдикциях закон запрещал тоже. Поэтому в феврале 2016 г. Delovoi Standart продала все 100% БНМ другой компании Мозель-Кудрявцевой – АО «Аркан инвестмент».

Вот только технической сделкой это никак не назовешь. Ведь «Аркан» заплатил за акции БНМ почти в 2,5 раза больше, чем они обошлись партнерам, – 24,2 млн евро. Сумма сделки приведена в отчете Delovoi Standart за 2015 г.

«Аркан инвестмент» была учреждена осенью 2015 г. Как следует из отчетности компании, в 2016 г. она привлекла кредиты на 2,6 млрд руб., из которых 1,74 млрд руб. потратила на «приобретение акций (долей)». Судя по всему, речь идет о покупке БНМ, поскольку никаких других активов, кроме издателя «Ведомостей», у «Аркан инвестмент» не было и нет. Правда, по курсу на 19 февраля 2016 г. – день совершения сделки – это лишь 20,7 млн евро.

Гендиректор «Аркан инвестмент» Александр Карпов не стал говорить, откуда компания привлекла такую сумму.

Кудрявцев и Воронов не стали комментировать, каким образом возникла задолженность у «Аркан инвестмент».

Как в сделке появился банк «Роснефти»

Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк. Через год – в 2017 г. этот долг был выкуплен компанией ООО «Константа». Та, в свою очередь, получила кредит в ВБРР на 28 млн евро. Более 70% акций этого банка принадлежит «дочкам» «Роснефти».

Журналистам «Медузы», Forbes, The Bell и «Ведомостей» удалось найти подтверждение полученных кредитов. «Аркан» накануне покупки акций БНМ 17 февраля 2016 г. открыл три счета в Газпромбанке и закрыл их 20 апреля 2018 г. Именно этим днем датируется договор дарения Мозель-Кудрявцевой акций «Аркан инвестмент» племяннице Воронова Иветте Вороновой. «Ведомости» ознакомились с копией документа.

Вороновой 33 года. Как можно узнать из ее профиля в фейсбуке, она окончила МГИМО и работает на телеканале ТНТ. Воронова подтвердила Forbes, что является владелицей «Аркан инвестмент».

Сама «Константа» создана в апреле 2017 г., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Из отчета о движении денежных средств «Константы» следует, что в 2017 г. компания получила кредит на 1,85 млрд руб. (28,5 млн евро по курсу на 20 июня) и потратила на покупку неких долговых обязательств 1,79 млрд руб. (26 млн евро по курсу на отчетную дату – 31 декабря 2017 г.). При этом права владения самим ООО «Константа» с 20 июня 2017 г. находятся в залоге у банка ВБРР, указано в «СПАРК-Интерфаксе». Там же говорится, что кредит выдан на 12 лет до 2029 г.

В свою очередь, акции «Аркан инвестмент» находятся в залоге у «Константы», указано в договоре дарения 100% «Аркан инвестмент» между Мозель-Кудрявцевой и Вороновой.

Заявленный профиль деятельности «Константы» – услуги по добыче нефти и природного газа. Но реальной деятельности компания не ведет, а зарегистрирована в квартире. Владелец и гендиректор компании Игорь Лаврухин отказался говорить «Ведомостям» что-либо о кредите ВБРР и долге «Аркана».

При этом на самого издателя «Ведомостей» обременения не распространяются. Гендиректор «Аркан инвестмент» Александр Карпов сказал Forbes, что акции БНМ «не заложены и никогда не были никому заложены или иначе обременены. Это может подтвердить менеджмент самой компании». Гендиректор БНМ Глеб Прозоров сказал «Медузе», что у компании «нет никаких документов», указывающих на то, что ее акции заложены.

Представители Газпромбанка и ВБРР на запрос «Ведомостей» о кредитовании «Аркан инвестмент» и ООО «Константа» не ответили.

Как «Ведомости» подорожали до 24,2 млн евро

Источник, близкий к продавцам, подтвердил, что в 2015 г. за издателя «Ведомостей» и его долги была выплачена существенно меньшая сумма, чем та, что была отражена при следующей продаже актива в 2016 г. Первоначально это было примерно 13 млн евро, уточнил собеседник «Ведомостей».

Рост стоимости актива до 24,2 млн евро он объясняет тем, что при первой сделке на стоимость «Ведомостей» негативно влияли лицензионные платежи в пользу прежних акционеров. После продажи «Ведомости» продолжили еще некоторое время использовать контент FT и WSJ, но новые платежи были сильно меньше, и с учетом этого стоимость актива при следующей продаже значительно выросла.

Эксперт одного из международных рейтинговых агентств говорит, что упоминание в отчете о продаже актива за определенную цену говорит о том, что произошел переход права собственности и актив оценен именно в эту сумму. Но продавцы могли еще на тот момент не получить деньги, если, например, расчеты по сделке проводятся с отсрочкой. Кроме того, оплата может производиться не только деньгами, но и другими имеющимися у покупателя активами.

В 2017 г. Delovoi Standart была ликвидирована. Дебиторской задолженности по оплате акций БНМ на тот момент не было, говорит человек, видевший отчетность компании.

Роль Дмитрия Босова

Близкий к продавцам «Ведомостей» человек подтверждает, что «Аркан инвестмент» занимала деньги в банках. В 2016 г. привлекла в Газпромбанке примерно 25 млн евро. Помогал Кудрявцеву в этом его давний знакомый и партнер по другим проектам – владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов (6 мая 2020 г. Босов покончил с собой). По версии собеседника «Ведомостей», кредит «Аркан инвестмент» по желанию Босова выдала аффилированная с ним компания «Константа», которая, в свою очередь, взяла его в ВБРР, а долг перед Газпромбанком был погашен.

При этом кредиты никак не были связаны с «Ведомостями». Кудрявцев и его партнеры были уверены, что им необходимо расширять медиабизнес. Кредит Газпромбанка как раз и был привлечен для совместного с Босовым приобретения издательского дома Premium Publishing, продолжает собеседник «Ведомостей». Этот ИД выпускает в России журналы Cosmopolitan, «Домашний очаг», Esquire, Grazia и т. д. Прежде вместе с «Ведомостями» они входили в Sanoma Independent Media. Но договориться о покупке этих активов не удалось. Параллельно у Кудрявцева и Босова появились другие идеи, как расширить этот бизнес, а «Аркан инвестмент» выдала кредиты нескольким потенциально интересным проектам. Но к 2019 г. стало понятно, что политическое давление на СМИ в России растет все больше, рекламные доходы СМИ быстро сокращаются, а digital-проекты недостаточно быстро набирают выручку. Стало понятно, что расширить бизнес не выходит, говорит собеседник «Ведомостей».

Знакомый Босова говорит, что бизнесмен действительно помогал Кудрявцеву купить «Ведомости». Они и до этого были партнерами во многих проектах. Но напрямую в проекте с «Ведомостями» Босов не участвовал, а давал деньги и помогал административно – с кем-то договориться, где-то замолвить слово за Кудрявцева.

Деталей привлечения кредитов от Газпромбанка и ВБРР собеседник «Ведомостей» не знает. Он лишь указывает, ООО «Константа» не фирма Босова. Кредит Газпромбанка планировалось вернуть быстро – «причесать газету и продать под выборы» президента России, состоявшиеся в марте 2018 г. Не лучшие финансовые показатели издания никого не смущали. Продавать собирались за «политическое влияние», говорит собеседник «Ведомостей». Никто такие активы «по EBITDA не оценивает».

Другой вариант был – создать медиахолдинг, купить глянцевые журналы, создать телеканалы. Босов хотел делать многопрофильный медиахолдинг, чтобы потом его продать.

Представитель Босова от комментариев отказался.

При чем здесь «Роснефть»

Главный вопрос во всей этой истории – может ли «Роснефть» через кредит ВБРР влиять на редакционную политику «Ведомостей»?

The Bell нашел бизнесмена, которому примерно полтора года назад предлагали, по сути дела, взять «Ведомости» в управление. По его словам, переговоры вел «высокопоставленный человек из окружения Сечина». Речь шла о замене Кудрявцева на другого номинального собственника в обмен на управление и установление контроля над редакцией. Но продолжения переговоров не последовало, говорит собеседник The Bell.

Еще один медиаменеджер даже обсуждал возможное приобретение «Ведомостей» с пресс-секретарем «Роснефти» Михаилом Леонтьевым, рассказал The Bell их общий знакомый. Леонтьев принимал самое непосредственное участие и в выборе нового и. о. главного редактора в ходе переговоров Кудрявцева о сделке с Голубовичем и Зятьковым, рассказал знакомый одного из участников этих переговоров.

Действия назначенного в конце марта и. о. главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова косвенно подтверждают эту версию. Два первых спровоцированных им скандала в редакции как раз связаны именно с «Роснефтью». Сначала он тайком от авторов заменил заголовок статьи про сделку с активами «Роснефти» на противоположный по смыслу, а вскоре снял с сайта уже опубликованную колонку постоянного автора «Ведомостей» экономиста Константина Сонина с критикой действий руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Чуть позже он пытался запретить редакции упоминать социологическую службу «Левада», сославшись на недовольство администрации президента.

За несколько лет, пока Кудрявцев с партнерами контролировал «Ведомости», редакция столкнулась лишь с одним инцидентом, связанным с освещением деятельности «Роснефти». В конце августа 2017 г. «Роснефть» выиграла иск у АФК «Система» о возврате 136 млрд руб. убытков, причиненных корпорацией Владимира Евтушенкова «Башнефти». Спустя месяц после решения суда на сайте «Ведомостей» была опубликована колонка профессора Никиты Кричевского, где он приводил аргументы в пользу такого вердикта. Эту колонку главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов опубликовал, несмотря на возражения редактора профильного отдела «Мнения» Андрея Синицына. Тот в знак протеста уволился.

Ранее, в 2016 г. «Ведомости» публиковали расследование о новом доме Сечина в Барвихе. Он счел это нарушением неприкосновенности частной жизни, подал на «Ведомости» в суд и выиграл. В последующие годы в «Ведомостях» неоднократно выходили критические колонки о «Роснефти», а репортеры, пишущие о нефтяной отрасли, не получали от редакторов указаний об «особом отношении» к госкомпании.

«После судов «Ведомостей» с этой известной корпорацией, лишения меня гражданства [России в 2017 г.] и теперь фактически выдавливания из страны подозревать меня в сговоре с этими людьми [из «Роснефти»] просто нелепо, – заявил «Ведомостям» Кудрявцев. – Думаю, что они всегда хотели съесть «Ведомости», но перед тем, как что-то съесть, надо сначала перестать пить». Также Кудрявцев уверяет, что он и партнеры никогда не делали ничего, что создало бы риски для редакционной независимости «Ведомостей», среди прочего – не делали ничего такого, что позволило бы обратить взыскание на акции БНМ.

Леонтьев заявил The Bell на вопрос о продаже «Ведомостей» и назначении Шмарова и. о. главного редактора, что он здесь ни при чем.

«В администрации президента ни сама сделка с «Ведомостями», ни тем более выбор Шмарова на должность и. о. главного редактора никем не согласовывались», – сказал «Медузе» источник в администрации президента России, осведомленный об этой ситуации.

Статья подготовлена при участии журналистов Forbes, The Bell и «Медузы».

Дмитрий Симаков, Ксения Болецкая