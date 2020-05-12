Меркель обсудила со Шмыгалем реформы на Украине

12.05.2020, 14:30, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры в видеоформате с премьером Украины Денисом Шмыгалем, они обсудили реформы на Украине, борьбу с коррупцией и ситуацию с коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Они говорили о двусторонних и экономических отношениях, о ходе реформ на Украине и о ситуации с безопасностью на востоке Украины. Канцлер пообещала премьер- министру поддержку для продолжения курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, в реформировании системы юстиции, а также в сфере борьбы с коррупцией», – передает его слова ТАСС.

Шмыгаль заверил, что правительство Украины будет продолжать курс на проведение реформ «в тесном согласовании с ЕС и МВФ».

Также обсуждались меры по противодействию пандемии, Меркель сообщила, что «проверит возможность поддержки» Украины в борьбе с коронавирусом.

В пресс-службе правительства Германии указывается, что ФРГ – один из ключевых торговых партнеров Украины. С 2014 года Германия выделила Украине в общей сложности 1,2 млрд евро в качестве поддержки.

В конце апреля глава МИД Германии Хайко Маас призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе.