 

Меркель обсудила со Шмыгалем реформы на Украине

12.05.2020, 14:30, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры в видеоформате с премьером Украины Денисом Шмыгалем, они обсудили реформы на Украине, борьбу с коррупцией и ситуацию с коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Они говорили о двусторонних и экономических отношениях, о ходе реформ на Украине и о ситуации с безопасностью на востоке Украины. Канцлер пообещала премьер- министру поддержку для продолжения курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, в реформировании системы юстиции, а также в сфере борьбы с коррупцией», – передает его слова ТАСС.

Шмыгаль заверил, что правительство Украины будет продолжать курс на проведение реформ «в тесном согласовании с ЕС и МВФ».

Также обсуждались меры по противодействию пандемии, Меркель сообщила, что «проверит возможность поддержки» Украины в борьбе с коронавирусом.

В пресс-службе правительства Германии указывается, что ФРГ – один из ключевых торговых партнеров Украины. С 2014 года Германия выделила Украине в общей сложности 1,2 млрд евро в качестве поддержки.

В конце апреля глава МИД Германии Хайко Маас призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Врач дала совет по выбору маски для наилучшей защиты

12.04 / К акции “Мы вместе” присоединились семь тысяч человек

09.05 / Министр обороны Грузии предсказал скорое изгнание Саакашвили из Украины

28.04 / Завод “Севмаш” проходит модернизацию

12.04 / Александр Васильев попал в Коммунарку после попытки самолечения

04.05 / В России за сутки на COVID-19 заболели более 10 тыс. человек

05.05 / За сутки в Киеве выявили 48 новых случаев COVID-19

31.03 / Amazon уволил сотрудника, который раскритиковал недостаточную защиту персонала от коронавируса

16.04 / Финалы футбольных евротурниров могут состояться в конце лета

19.04 / В РФ изменят правила отношений соседей по дачным участкам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска