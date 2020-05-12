Посол Украины пригрозил Турции бойкотом из-за песни «Катюша»
12.05.2020, 14:30, Новости дня
Посол Украины в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить Турцию без украинских туристов из-за исполнения советской песни «Катюша» в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы.
«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?» – написал Сибиха в Twitter.
К посту посол прикрепил видео с исполнением песни «Катюша» на концерте в турецкой Аланье.
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— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) May 11, 2020
9 мая в Аланье прошел передвижной концерт, посвященный 75-летию Победы. По улицам города в течение пяти часов ездил автобус со сценической площадкой, на которой артисты-волонтеры пели военные песни.
Напомним, сотрудники российского посольства в Турции 9 мая исполнили песню «День Победы», присоединившись к всероссийской акции, в рамках которой соотечественники вместе поют знаменитое произведение композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова.
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