«Мне не стыдно»: Дмитрий Певцов рассказал о съёмках в фильме “На Париж”

12.05.2020, 14:30, Разное

Дмитрий Певцов в микроблоге в Instagram оправдался перед поклонниками за съёмки в фильме «На Париж» режиссёра Сергея Саркисова. Он сообщил, что ему не стыдно за участие в киноркартине, поскольку она повествует о любви к Родине.

Ранее появилась информация о том, что Евгений Баженов, известный под псевдонимом Badcomedian, раскритиковал фильм «На Париж», в котором принял участие Дмитрий Певцов. Блогер обвинил создателей картины и актёров, исполнивших главные роли, в искажении исторических фактов и оскорблении памяти павших героев войны. Артист отмечает, ему не стыдно за участие в кинокартине, поскольку её сюжет основан на реальных событиях. Знаменитость сообщил, негативная рецензия блогера привела к тому, что его начали оскорблять и желать «смерти в различных ее проявлениях». В ответ Певцов предложил поклонникам лично ознакомиться с картиной и сделать выводы.

Артист поблагодарил всех хейтеров. Он объяснил, что фильм рассказывает о любви к Родине. Актёр также обратился к тем «у кого глаза и уши ещё не окончательно засорились «дудями», «познерами» и прочими», и рассказал, что картина повествует о времени после наступления долгожданной победы. А тем, кто ожидал увидеть «обычную героическую или патриотическую «стрелялку» с приключениями и подвигами», он посоветовал поискать что-то другое, поскольку сюжет киноленты рассказывает о человеческих судьбах.