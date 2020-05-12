 

Daily Mail – Сорос предрёк конец Евросоюза из-за коронавируса

12.05.2020, 14:23, Новости дня

Пандемия коронавируса может привести к распаду ЕС, пишет Daily Mail, ссылаясь на слова Джорджа Сороса. По мнению миллиардера, ЕС более уязвим, чем США, поскольку основан на верховенстве права, а процесс правосудия движется медленнее, чем угрозы, такие как коронавирус.


Reuters

Миллиардер Джордж Сорос предсказал, что коронавирус может положить конец существованию ЕС, пишет Daily Mail. Как пишет издание, Сорос выразил сомнения по поводу выживания сообщества, назвав ЕС «неполноценным союзом», а также упомянув конфликт между Германией и ЕЦБ в качестве повода для беспокойства.

По словам Сороса, ЕС более уязвим, чем США, не только потому, что это «неполноценный союз», но ещё и потому, что он основан на принципе верховенства права. «Колёса правосудия движутся очень медленно, в то время как угрозы, такие как коронавирус, движутся очень быстро. Это становится проблемой для ЕС», — заявил Сорос.

Сорос также прокомментировал тот факт, что немецкий конституционный суд пригрозил выходом центробанка ФРГ из ЕЦБ, в случае если ЕЦБ не объяснит пропорциональность своей программы закупки гособолигаций, пишет Daily Mail. По мнению миллиардера, этот шаг может уничтожить ЕС как институт, базирующийся на верховенстве права.

Кроме того, Сорос не исключил, что пандемия может изменить облик капитализма, однако предсказать, как именно он может эволюционировать, невозможно.

 



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