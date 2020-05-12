 

The Guardian – Меркель вмешалась в спор между Берлином и Брюсселем

12.05.2020, 14:23, Новости дня

Ангела Меркель сказала о том, что спора между Германией и ЕС можно избежать, если Европейский центробанк продемонстрирует необходимость своей программы закупки гособлигаций, пишет The Guardian. Издание напоминает, что раннее немецкий конституционный суд поставил под сомнение монетарную политику ЕЦБ, призванную сохранить стабильность Еврозоны, и пригрозил выходом центробанка ФРГ из состава ЕЦБ.


Reuters

Ангела Меркель вмешалась в спор между Германией и ЕС, после того как Брюссель пригрозил начать разбирательство в отношении действий немецкого конституционного суда, пишет The Guardian.

После того как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала о возможных судебных последствиях для Берлина, Меркель подчеркнула, что спор между ФРГ и ЕС разрешим. Издание напоминает, что фон дер Ляйен сделала своё заявление после того, как немецкий конституционный суд поставил под вопрос монетарную политику ЕС, разработанную для поддержания стабильности Еврозоны, и пригрозил выходом центробанка ФРГ из состава ЕЦБ.

Как отмечает издание, суд национального государства впервые в истории ЕС поставил под вопрос решение Европейского суда, чем спровоцировал угрозу для универсального применения европейского права. Впрочем, Министерство финансов ФРГ отвергло обвинения в отрицании решений Европейского суда, заявив, что будет следовать его требованиям.

Ангела Меркель отметила, что спора с Брюсселем можно избежать, если ЕЦБ продемонстрирует необходимость своей программы по закупке гособлигаций. The Guardian пишет, что если разбирательство в отношении Германии всё-таки начнётся, то оно может продлиться годы и завершиться крупными штрафами за нарушение европейского права. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, сейчас идёт поиск решения сложившейся ситуации.



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